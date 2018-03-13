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Президент Петр Порошенко отложил представление законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.

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«К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них», - написал он в Facebook.

Как пишет Украинская правда, ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса в понедельник президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

«Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса», - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.
ForUm

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