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В Кремле заявили, что не располагают информацией относительно экс-полковника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять», - сказал Песков, сообщает УНИАН.

Он также отметил, что в Кремле не располагают информацией, что могло стать причиной трагической ситуации, чем занимался Скрипаль, и с чем это может быть связано. «Москва всегда открыта для взаимодействия», - сказал Песков в ответ на вопрос о том, готова ли Москва сотрудничать со следствием.

«Не могу прокомментировать. Но, собственно, что называется «долго себя ждать не заставили», говоря по-русски. Понимаю, что сложно перевести это на английский, но тем не менее», - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать мнение о причастности россиян к отравлению Скрипаля.

Напомним, вечером 5 февраля поступили сообщения, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипаль и молодой женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль и его спутница остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.
ForUm

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