Еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске, десятки – в РФ.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает пресс-центр СБУ.

Он поприветствовал освобожденных 74 украинских заложников, которых незаконно удерживали в Донецке и Луганске.

«Вы дома! Каждый боец ​​мечтает сказать матери, жене, семье - я дома! Страна сделала все возможное, чтобы вы могли обнять своих родных перед новогодними праздниками. Простите, что так долго! Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой. Украина с вами», - подчеркнул он.

По его словам, таким образом на сегодня уже освобождены или найдены 3215 человек. Однако нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны - агрессора, которая воюет против нас уже почти 4 года, – Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клих и другие защитники Украины, которые уже более трех лет незаконно удерживаются на территории ОРДЛО и РФ. В общем заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске, десятки в РФ.

«Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц », - подчеркнул Грицак.

Председатель СБ Украины издал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по их поиску. «К сожалению, сегодня часть Донецкой и Луганской областей оккупирована российскими наемниками и мы не имеем доступа на оккупированную территорию. Но мы уверены, что вопросы контроля - это вопрос времени», - отметил он.

Служба безопасности Украины занимается освобождением заложников с начала войны. Грицак отметил, что в этом деликатном процессе задействовано немало неравнодушных людей. Он поблагодарил всех тех, кто помогает отстаивать нашу страну: сотрудников СБУ, военнослужащих, нацгвардейцев, Генпрокуратуру, представителей МВД, работников судов, лидеров стран-партнеров Украины, духовенство различных конфессий, и, конечно же, волонтеров. «Но самая большая благодарность и мой низкий поклон родным заложников, без которых мы бы не освободили ни одного человека», - подчеркнул председатель СБ Украины.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка. Были освобождены 58 украинцев.