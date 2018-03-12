В одной из школ оккупированного Крыма детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на два независимых источника в различных классах этой школы.

Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта.



«Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков «Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья», - фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ.

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.



В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ.