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В одной из школ оккупированного Крыма детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на два независимых источника в различных классах этой школы. 

Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта. 

«Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков «Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья», - фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ. 

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков. 

В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ. 
ForUm

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