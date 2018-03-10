Помощник Надежды Савченко Олег Мезенцев заявляет, что никогда не обсуждал с руководителем «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном его поездки на оккупированную территорию.

«Никогда свои поездки на оккупированную территорию Рубан со мной не обсуждал. Я не того уровня, как он, чтобы обсуждать эти вопросы», - сказал Мезенцев Украинской правде.

«Последний раз я общался с ним на выпускном в академии 28 февраля, я с его сыновьями учился. Больше мы с ним не общались. Общение наше было такое: если мы с ним виделись, то только здоровались. Еще где-то пересекались, но общение, кто куда ездит – не было. Мы с ним много общались, когда Надежда еще была в России. Так, чтобы я тесно сотрудничал с Рубаном – то нет», - сказал он.

На уточняющий вопрос по существу подозрения он ответил: «Вы сами верите в то, что говорится в подозрении? Я не понимаю, как так получилось, что моя фамилия оказалось в той подозрении».

Мезенцев уточнил, что до сих пор никаких повесток не получал, на допросы в этом деле его не вызывали.

Об освобождении от должности помощника Надежды Савченко сказал, что заявление написал довольно давно. «Просто Надежда сейчас об этом сказала», - добавил он.

В Шевченковском райсуде Киева Савченко подтвердила, что Мезенцев до сих пор является ее помощником.

«Мезенцев ездил ко мне в российские суды. Я посмотрела тот список подозреваемых (документы обвинения, - ред.) Я так понимаю, что они в эти списки записали вообще всех тех, кто знает Рубана», - заявила Савченко.

Также нардеп сообщила, что Мезенцев «написал заявление на увольнение, поскольку он нашел работу».

«Я должна была освободить его от понедельника, что в принципе и сделаю», - добавила Савченко.

«Он попрощался, сказал, что поехал работать... Он работал, помог мне, сколько мог... Какая сейчас у него работа - я не знаю. Где он, задержан - не знаю», - заявила нардеп.

Как известно, Мезенцев фигурирует в деле Владимира Рубана как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

В суде Рубан заявил, что ему «известен гражданин Мезенцев Олег»: «Он был помощником нардепа Надежды Савченко. Других фамилий я не знаю, а судя по описанию, которое в деле, я понимаю, что знаю их под другими фамилиями».

Савченко заявила, что Мезенцев до сих пор является ее помощником. По словам нардепа, Мезенцев «написал заявление на увольнение, поскольку он нашел работу».

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.