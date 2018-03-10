В городе Опатувек в центральной Польше задержаны трое граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также владелець бизнеса.

Как сообщает Польское радио, в помещении фабрики работала производственная линия, были установлены камеры видеонаблюдения, а окна были защищены антивандальными жалюзи.

Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, сигаретную бумагу и фильтры.

Трое граждан Украины задержаны на месте. Их начальника полиция задержала в городе Конин. У него дома было обнаружено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за подобное преступление, но не прибыл отбывать наказание.

Убытки госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 3,2 млн злотых (761 тыс. евро).

По решению суда задержанные арестованы на три месяца.