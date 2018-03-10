Инцидент, произошедший 9 марта во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе Киева между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц, будет расследоваться по статье «Насилие в отношении государственного деятеля», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Соответствующие сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст. 346 УК Украины – «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

Кроме того, в связи со стычками, которые произошли во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, 9 марта утром депутат Киевсовета Святослав Кутняк заявил, что внефракционного народного депутата, члена ВО «Свобода» Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.

Полиция начала по факту инцидента уголовное производство по ч. 2 ст. 296 «Хулиганство».

«Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители», - заявили в полиции.