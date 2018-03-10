США постоянно вмешиваются в выборы в России и даже этого не скрывают, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Мы им (представителям США, – ред.) говорим недавно на самом высоком уровне: «Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь». Представляете, они даже этого не отрицают», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC, передает РИА Новости.

При этом он заявил, что Россия не вмешивается в выборы в США и это невозможно сделать. «У нас есть принципы, которые заключаются в том, что никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других (стран)», — подчеркнул президент.

«Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?» — сказал он.

Путин также подчеркнул, что США занимаются «грязной работой», а обвиняют в этом других. «Кто эти люди (которые так считают)? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю — открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного», — сказал президент РФ.

При этом Путин заявил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американскими властями во вмешательстве в выборы в США, но подчеркнул, что тот не связан с ним или с правительством России. «Я… не считаю его другом. Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны», — утверждает российский президент.

На ответ ведущей, звонил ли Путин Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против того обвинения, президент ответил: «Делать мне больше нечего».

Ранее Путин заявил, что правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года.

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», так называемой «фабрики троллей».

Путин потребовал от США доказательств вмешательства РФ в выборы.