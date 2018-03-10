Биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков), Игорь Рептюх, Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский принесли Украине первые награды на Паралимпийских Играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Ляшенко выиграла «бронзу» в гонке на 6 км (стоя). «Золото» и «серебро» - у россиянок Екатерины Румянцевой и Анны Милениной, которые выступают как «нейтральные паралимпийские спортсмены».

Отметим, что в этой гонке еще три украинки попали в топ-10: Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, Ирина Буй – шестой, Богдана Конашук – десятой.

Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). Украинец преодолел дистанцию ​​с 1 ошибкой за 19 минут 27,6 секунды. «Золото» получил француз Бенджамин Девиет, а «серебро» - спортсмен из Канады Марк Арендц.

В топ-15 кроме Рептюха, пробились еще 3 наших биатлонистов. Григорий Вовчинский финишировал четвертым, Виталий Сытник – одиннадцатым, а Сергей Романюк показал 15-й результат.

Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения. Она отстала от лидера на 38,5 секунды.

«Золото» - у спортсменки под нейтральным флагом Михайлины Лысовой, «бронза» - у Светланы Сахненко из Беларуси.

Еще одна украинка Ольга Прилуцкая (гайд Борис Бабар) финишировала четвертой.

Виталий Лукьяненко принес Украине первое «золото», выиграв спринт среди мужчин с проблемами зрения. «Бронза» - у Анатолия Ковалевского. Еще 5 наших биатлонистов - в топ-12: четвертый – Ярослав Решетинский, пятым финишировал Юрий Уткин, шестым - Дмитрий Суярко, восьмым стал Александр Казик, двенадцатый – Александр Махоткин.

После первого дня соревнований Украина занимает 4 место в медальном зачете (1 «золото», 1 «серебро», 3 «бронзы»), лидируют США (3-1-1).

Паралимпиада-2018 стартовала в Южной Корее 9 марта, Игры продлятся 9 дней. За медали будут бороться спортсмены из 49 стран.

Украину представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.