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Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в «фабрике троллей», и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента.

Об этом говорится в документе, который опубликовали на сайте министерства юстиции США, сообщает Украинская правда.

В списке значатся:

Евгений Пригожин;

Михаил Быстров;

Михаил Бурчик;

Александра Крылова;

Сергей Полозов;

Анна Богачева;

Мария Бовда;

Роберт Бовда;

Джейхун Асланов;

Вадим Подкопаев;

Глеб Васильченко;

Ирина Каверзин;

Владимир Венков.

Их обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двое россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо – в краже личных данных других людей.

Однако отмечается, что ни один из них не находился под стражей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации – «Агентство интернет-исследований» или «фабрика троллей», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Concord Catering». Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В документе пишут, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.

Россиянин Евгений Пригожин уже прокомментировал обвинения. Он заявил, что совсем ими не расстроен.

«Американцы очень уязвимые люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я вовсе не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», - заявил он.

Как известно, сотрудники «Агентства интернет-исследований» или «фабрики троллей из Ольгино» пишут платные комментарии в поддержку российских властей в социальных сетях.

В 2013 году российские журналисты разоблачили их офис в Ольгино – историческом районе Санкт-Петербурга. Позже, по информации журналистов, офис «троллей» переехал в 4-этажного здания по улице Савушкина в Петербурге

Напомним,  ранее социальная сеть Twitter обнаружила многочисленные управляемые из России аккаунты, с которых во время президентской кампании  2016 года распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в США.
ForUm

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