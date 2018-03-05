Правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал NBC, сообщает Интерфакс.

«Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим», - сказал Путин, ответ которого был переведен на английский язык.

На вопрос о том, экстрадирует ли их Россия, Путин ответил: «Никогда... никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США».

Напомним, 16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», так называемой «фабрики троллей».

Путин потребовал от США доказательств вмешательства РФ в выборы.