Сегодня ночью одновременно в Киеве и Ривном получили травмы во время несения службы пятеро полицейских, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

«При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто. В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в ИВС», - написал он в Facebook.

Князев подчеркнул, что граждане и общество должно воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его требование.

«Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика становится печальной статистикой», - отметил глава полиции.