также в разделеПроисшествия
Сутки в АТО: Один военный погиб, еще один – ранен 39
В зоне АТО погиб легендарный боец «Азова» 294
Стрельба в Кропивницком: злоумышленники пытались украсть ящик тюльпанов 49
«Весеннее» перемирие: ВСУ несут потери 72
В Польше разбился автобус с украинцами, два человека погибли 51
Штаб: Военнослужащие открыли стрельбу в Славянске 80
В Киеве и Ужгороде напали на участников марша за права женщин 266
Полицейский покончил с собой на посту возле резиденции Порошенко 156
Во Львове в результате отравления угарным газом погибли 3 человека 51
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранен военный 37
За неделю в Украине от гриппа умерли 3 человека 58
На Житомирщине ривненские «черные лесорубы» обстреляли полицейских 68
Депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться 39
Перемирие на Донбассе: Обстрелы продолжаются, погиб военный 63
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы Счастья 60
Из-за аварии несколько поселков в ОРДО остались без воды 40
Боевики три раза нарушили перемирие, ранен военный 48
На Житомирщине в частном доме нашли тела 8 человек 150

Сегодня ночью одновременно в Киеве и Ривном получили травмы во время несения службы пятеро полицейских, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.  

«При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто. В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в ИВС», - написал он в Facebook.

Князев подчеркнул, что граждане и общество должно воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его требование.  

«Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика становится печальной статистикой», - отметил глава полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги