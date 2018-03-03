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Россия должна изучить доказательства и самостоятельно вынести решение о виновности лиц, которых в США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC, передает ТАСС.

Он прокомментировал обвинения, выдвинутые в США в отношении 13 граждан России и трех российских организаций. Их Вашингтон подозревает во вмешательстве в американские выборы.

«Мы не можем ответить на такие обвинения, если они обвиняемые не нарушали российских законов. Я должен увидеть, что они совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос по поводу вмешательства в выборы в США.

«При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с юридическим образованием, сто процентов должны быть», - сказал Путин, обращаясь к ведущей. «Люди, которые имеют хорошее образование, должны понимать, что мы в России не можем преследовать в уголовном порядке кого-то, если они не нарушили российского законодательства», - добавил он.

По его словам, если США хотят каких-либо действий со стороны России, они должны обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. «Необходим официальный запрос в Генпрокуратуру РФ, - подчеркнул президент. - Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в Конгрессе США».

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», так называемой «фабрики троллей».


 
ForUm

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