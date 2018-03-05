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НАК «Нафтогаз Украины» усилил охрану объектов газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на пресс-конференции.

«Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией», - сказал он, сообщает «Экономическая правда».

Витренко напомнил ситуацию, которая ранее случилась в Туркменистане, когда во время конфликта с «Газпромом» произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.  

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте. 

 
ForUm

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