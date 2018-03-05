Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в России до 12 марта 2018 года. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

«Согласно протоколу заседания наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», правлению компании поручено осуществить все мероприятия для ликвидации (закрытия) представительства НАК «Нафтогаз Украины» (находится по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул.Академика Пилюгина, 24), которые предусмотрены законодательством Украины и законодательством Российской Федерации с 12.03.18», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства, сообщает УНИАН.

В то же время главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уточнил, что представительство в РФ решили закрыть не из-за конфликта с «Газпромом», а из-за российской агрессии на украинской территории Украины, сообщает 112 Украина

«Мы давно хотели закрыть это представительство, учитывая не какие-то там рабочие или нерабочие отношения с «Газпромом», а учитывая факт агрессии со стороны РФ и оккупации территории Украины», – пояснил он.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.