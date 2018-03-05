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Страны Северной Европы не должны позволить РФ использовать инструменты «газового шантажа» против Европейского Союза и Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с министром обороны Королевства Швеция Петером Хултквистом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он поблагодарил Швецию и Стокгольмский арбитраж за принятое решение, которое имеет очень важное значение для энергетической безопасности Украины и Евросоюза. «Я очень благодарен вам, господин министр, как представителю Швеции, за справедливый, объективный и независимый судебный процесс», - сказал Глава государства.

«Я приветствую решение Стокгольмского арбитража, который расставил все точки над «і». Подтвердил энергетическую независимость нашего государства и обязал ПАО «Газпром» заплатить 4 млрд 600 млн долларов, обеспечив энергетическую безопасность Украины и энергетическую безопасность Европы», - сказал Порошенко.

Глава Украинского государства отметил, что после обнародования этого решения суда со стороны России и ПАО «Газпром» прозвучали угрозы или публичное сообщение, что они прекращают поставлять газ в Украину, несмотря на решение суда, собираются не выполнять решение суда по транзиту и угрожают разрывом контракта, хотя это не предусмотрено контрактом. «Это дает дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект «Северный поток-2», который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации», - подчеркнул Порошенко.

«Я очень надеюсь, что страны Северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - играют очень важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины», - подчеркнул Президент.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.  

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте. 
ForUm

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