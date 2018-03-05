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Возле Дарницкого районного суда Киева активисты «Национальных дружин» и С14 забросали комками снега и заплевали обвиняемого в противодействии участникам Евромайдана Юрия Крысина.

На выходе Крысина из здания суда активисты начали бросаться в него комками снега и несколько раз ударили, а также постоянно плевали в него, сообщает УНИАН.

Сам Крысин никоим образом не противодействовал этому. Инцидент произошел на отрезке от здания суда до остановки общественного транспорта, где Крысин сел в маршрутку и уехал.
 

Также активисты нецензурно выражались в адрес Крысина. Все это время Крысина сопровождали двое правоохранителей, а вслед за активистами шли и наблюдали за происходящим около 20 правоохранителей, но они не вмешивались в происходящее. Крысин не выходил из помещения суда после заседания более часа. Перед его появлением на улице один из координаторов активистов попросил всех не бросать в Крысина комками снега и не бить его, чтобы у него не было возможности избежать следующего заседания под предлогом того, что после избиения он лечится.
 

Фото: «Украинская правда»

Напомним, сегодня Дарницкий райсуд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению Юрия Крысина в пытках на 15 марта.

Как известно, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Апелляционный суд Киева назначил на 1 марта рассмотрение апелляции на приговор Крысину. 

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце», однако он не явился в суд.

23 февраля Крысин также не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».
ForUm

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