Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода.

Также отмечается, что Генпрокуратура получила разрешение судьи на его задержание для избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В ГПУ также сообщили, что направят в Россию запрос с целью проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о задержании Плотницкого. «Информация, которая была распространена в СМИ, о задержании Плотницкого будет проверена путем направления запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации», - отметили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал ForUm, 21 ноября 2017 в оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья из-за последствий контузии.

РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву. СБУ подтвердила, что он находится в РФ.

В январе 2018 года СМИ сообщили о задержании Плотницкого в России.

12 февраля Красногвардейский районный суд Днипра принял решение о принудительной доставке в суд обвиняемых по делу о сбитом военном самолете Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту – главарей группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева.