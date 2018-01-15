также в разделеОбщество
СБУ установила имена 2000 боевиков ЧВК «Вагнера»
В Украине испытали модернизированный ЗРК «Печора» 22
Минобороны решило награждать огнестрельным оружием только военных 15
В Польше хотят дать кораблям названия украинских городов 27
Суд разрешил экстрадицию Онищенко 30
Почему в Украине замалчивается роль Медведчука в обмене пленными 51
Французская Le Monde назвала Медведчука главным переговорщиком от Украины по обмену пленными 24
Ограбление коллекционера оружия: Бывший топ-чиновник милиции объявлен в розыск 31
Луценко отчитается в Раде о спецконфискации «денег Януковича» 24
СБУ за 2 месяца разрешила гастроли почти 50 российских артистов 60
Обмен пленными: Порошенко готовится помиловать женщину 63
В двух прифронтовых селах возобновили выплаты пенсий 34
Российскому политологу запретили въезд в ЕС на три года 52
СБУ разоблачила шпионскую программу для слежки за телефоном 54
Синоптики обещают потепление 83
МИД назвало 5 опасных для украинцев стран 49
Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за кори 22
Украинцы – на третьем месте среди поздних переселенцев в ФРГ 112

Экс-главарь самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий находится на территории России.

Об этом в эфире Громадського радио сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

«По нашим материалам, Плотницкий находится на территории Российской Федерации. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретные материаламы», — сказал он.

Напомним, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Несколько дней наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, был перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги