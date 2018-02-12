Красногвардейский районный суд Днипра принял решение о принудительной доставке в суд обвиняемых по делу о сбитом военном самолете Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту – главарей группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева. Соответствующее решение суд принял в понедельник на подготовительном судебном заседании, сообщает Радио Свобода.

Поскольку обвиняемые ни разу не появлялись в суд и не связывались с ним «по неизвестным причинам», судьи начали с выяснения мнения сторон по этому поводу. Адвокаты обвиняемых, назначенные государством, сообщили, что никакой связи со своими подзащитными нет.

Сторона обвинения заявила, что считает необходимым повторить судебный вызов обвиняемым. В то же время защитник пострадавших семей, адвокат Виталий Погосян отметил: поскольку, по информации из СМИ, один из обвиняемых Игорь Плотницкий сейчас находится на территории Российской Федерации, эффективным было бы проинформировать его о вызове через СМИ, а не повесткой по месту вероятного пребывания.

Суд принял решение о необходимости принудительной доставки обвиняемых и предоставления копии постановления руководству Национальной полиции.

«Подвергнуть принудительному приводу через органы полиции. Для этого предоставить копию постановления в Киев, где расположено управление Национальной полиции», - говорится в постановлении.

В судебном заседании объявлен перерыв до 13 марта.

Как сообщили в суде, это дело будет рассматривать коллегия из трех судей: вместо судьи Михаила Юшкова, который заявил о самоотводе в январе, автоматическая система распределения назначила судью Олега Некрасова.

В январе 2017 прокуратура Днепропетровской области сообщила, что передала в суд обвинительный акт против руководителя группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76.

После этого процесс не смог начаться сначала в Бабушкинском районном суде Днипра из-за самоотводов судей, а затем и в Красногвардейском суде – также из-за самоотвода сначала одного, а потом другого судьи.

В конце 2017 года дело передали в апелляционный суд области для определения подсудности, но тот снова вернул его в Красногвардейский райсуд.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.