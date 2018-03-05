Решение «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом» и прекратить поставки газа вызвали обеспокоенность и раздражение в Германии и Европе.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

«Федеральное правительство восприняло с беспокойством сообщения о том, что Газпром намерен разорвать свои договора с украинским «Нафтогазом», еще большую обеспокоенность вызывает то, что поставки газа в Украину не осуществляются», - сказал Зайберт.

При этом он напомнил, что есть два решения Стокгольмского суда по спору между двумя энергокомпаниями – от конца декабря и конца февраля. В Берлине убеждены, что сейчас обе компании должны выполнять эти решения, в которых прописаны права и обязательства сторон.

«Если «Газпром» хочет преждевременно объявить о разрыве контрактов, это вызывает раздражение не только тут, в Германии, но и в других странах ЕС, и в Еврокомиссии», - подчеркнул Зайберт. По его словам, в интересах ЕС, а также России и Украины, чтобы они выступали надежными партнерами в вопросе обеспечения Европы газом, чтобы была гарантирована непрерывность и безопасность.

Представитель Меркель приветствовал как позитив то, что еврокомиссар Марош Шевчович сейчас пытается разрешить этот конфликт, контактируя с обеими странами. В «тесном контакте» со всеми сторонами переговоров находится и федеральное правительство и поддерживает все шаги, которые смогут привести к урегулированию, заверил его представитель.

Впрочем, связи между сложившейся ситуацией и проектом «Северный поток-2» правительство ФРГ не видит, продолжая настаивать, что это сугубо экономический проект. Решающим тут является, чтобы были соблюдены все правовые и национальные законодательства – европейские, международные и, конечно, отдельных стран, заявил Зайберт.

Одновременно представитель канцлера напомнил, что Берлин всегда был убежден, что и немецким, и европейским интересам отвечает то, чтобы Украина продолжала далее играть роль страны-транзитера для российского газа в Европу.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.