В течение двух дней, 2 и 3 марта, вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович провел консультации с украинской и российской стороной относительно газового спора, сообщила Радио Свобода в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен.

По ее словам, беседы с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболев и министром энергетики России Александром Новаком были посвящены обеспокоенности Киева уровнем давления газа, поставляемого из России, транзиту газа в ЕС, а также решению Стокгольмского арбитража.

В ходе бесед сторон было отмечено, что на сегодняшний день выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский Союз.

Руководство «Нафтогаза» проинформировало вице-президента Еврокомиссии, что ситуация находится под контролем, в частности благодаря специальным мерам правительства, а «Нафтогаз» заключает контракты на поставку дополнительных объемов газа из Польши.

Со своей стороны, российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС остается надежным, и ему ничего не угрожает.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу Новак сообщил, что «Газпром» по-прежнему намерен разорвать свои контракты с «Нафтогазом», однако эта процедура может занять некоторое время.

В этом контексте Еврокомиссия в лице Шефчовича призвала обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы.

Шефчович заверил, что Еврокомиссия готова принять участие и быть посредником в трехстороннем процессе урегулирования ситуации, что раньше было эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительности этого вопроса Еврокомиссия продолжит изучение возможности такого процесса на двусторонней основе, добавил он.

Еврокомиссия привлекла для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации Европейскую сеть операторов газотранспортных систем.

Как сообщила Итконен, и Украина, и Россия подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и гарантировать транзит российского газа через Украину в ЕС.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.