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Прокуратура Харьковской области процессуально руководит в уголовном производстве по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), в результате которой произошли масштабные аварии на теплосетях Харькова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Начиная с 22 февраля, в Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Индустриальном, Слободском, Основянском районах Харькова произошли по крайней мере 6 аварий на тепломагистралях. Из-за порывов труб без тепла осталось не менее 700 объектов: жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения», - отмечается в сообщении.

В то же время в октябре 2017 руководство горисполкома и соответствующих коммунальных предприятий отчитались перед общественностью о готовности сетей к отопительному сезону.

Полиция следственным путем проверит, каким образом и в каком объеме выделялись и использовались средства на подготовку к зимнему периоду, кто ответственен за готовность коммунального хозяйства к работе.

Санкция статьи «служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
ForUm

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