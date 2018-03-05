После угрозы со стороны ГПУ Печерский суд начал рассматривать ходатайство прокуратуры о заочном осуждении Сергея Курченко в почти круглосуточном режиме, а его адвокатов пытался отстранить.

Адвокат Юрий Сухов, который защищает в Печерском райсуде интересы бизнесмена, заявил, что судья «убрал» его из дела и назначил бесплатных адвокатов, пишет Корреспондент.

По словам Сухова, судья Писанец вынес соответствующее решение после того, как защитники на две минуты опоздали на заседание суда. На данный момент решение еще не вступило в силу.

«Он не имел права назначать никаких адвокатов бесплатной правовой помощи. Закон позволяет это делать только в том случае, если у клиента отсутствует возможность самого нанять адвоката. Адвокаты есть, суду об этом было известно, поэтому принятие такого решения – это, безусловно, давление на сторону защиты, с одной стороны, а с другой – это, безусловно, незаконное решение», - заявил Сухов.

Адвокат также рассказал о других нарушениях судьи. Так, по его словам, судья рассматривает ходатайство прокуратуры относительно Курченко в почти круглосуточном режиме, вопреки расписанию работы суда.

«Заседания заканчиваются в 02:00, в 23:00, и на утро назначается. На наше ходатайство о том, чтобы соблюдали распорядок работы суда, а Печерский суд работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу – с 9:00 до 15:45, реакции никакой нет. Мы заявили отвод судье, он на это никоим образом не отреагировал», - рассказал адвокат.

По словам защитника, это стало происходить после того, как ГПУ обвинила Печерский суд Киева в саботаже разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко, и пригрозила, что за это может быть открыто уголовное производство по статье о содействии преступной организации.

В связи со сложившейся ситуацией защитники Курченко обратились в НАБУ, обвинив судью в совершении служебного преступления. Также они намерены обратиться в Высший совет правосудия, так как судья не реагирует на обращения адвокатов и продолжает слушания.

По словам Сухова, заявление об угрозе суду и давлении со стороны ГПУ было подано две недели назад.

«Как прореагируют НАБУ, прокуратура, Высший совет правосудия – я не знаю. Я, к сожалению, сталкиваюсь с этими структурами каждый день, и Высший совет правосудия, и НАБУ недостаточно эффективно, по моему мнению, реагируют на эти факты», - сказал адвокат, отметив, что на данный момент никакой реакции на обращение защитников нет.

Ранее сообщалось, о продолжении рассмотрения дела о спецрасследовании против Курченко.