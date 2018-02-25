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24 февраля около 15:00 в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм, в результате чего без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара).

Из-за повторных порывов в 21:00 24 февраля, в 2:00 и в 5:00 25 февраля по состоянию на 7:00 25 февраля остаются без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП «Харьковские тепловые сети» и «Жилкомсервис».

Ситуация находится на контроле Главного управления ГосЧС в Харьковской области.
ForUm

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