У Украины есть юридические механизмы, чтобы заставить «Газпром» выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации «Нафтогазу» 2$,56 млрд.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«По правилам арбитража, они (Газпром, - ред.) должны выплачивать (сумму компенсации) сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов, поскольку это невозможно с юридической точки зрения... Поэтому будем давить. Не забывайте – у нас есть Нью-йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража. Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды – пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы «Газпрома» по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас Газпрому уже не удастся», - сказал Климкин.

По его словам, нынешняя ситуация с поставками российского газа в Украину коренным образом отличается от той, которая была в 2006 и 2009 годах.

Климкин отметил, что тогда все считали, что «это серьезно», но история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде комедии.

«То есть Газпром устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере, - ред.) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и Россия - ред.), но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства», - отметил министр.

Как сообщал ForUm, «Нафтогаз» 22 декабря выиграл арбитраж по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщали, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов Украине.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что НАК готов отсудить у «Газпрома» иностранные активы, включая газ и газопроводы «Северный поток – 1, 2», если он не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража.