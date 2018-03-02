также в разделеЭкономика
Кабмин закрывает все учебные заведения и переводит котельные на мазут 47
«Нафтогаз» призвал украинцев уменьшить температуру в домах 72
Коболев: «Газпром» лишил себя права на take or pay 126
Украина предупредила ЕС об отказе «Газпрома» выполнять решение арбитража 69
Международные резервы Украины составляют $18,5 миллиарда 102
СНБО продлил санкции против российских банков 53
«Нафтогаз» предлагает на два дня ограничить потребление газа 134
«Мы ждать не будем»: «Нафтогаз» готов отсудить у «Газпрома» иностранные активы 65
«Нафтогаз»: «Газпрому» ежедневно начисляют $500 тысяч пени 61
Exxon Mobil прекращает сотрудничество с «Роснефтью» 38
Нацбанк четвертый раз подряд повысил учетную ставку 67
«Нафтогаз» потребует компенсацию за отказ «Газпрома» поставлять газ 97
Еврокомиссия готова выделить Украине миллиард евро 50
«Газпром» отказался поставлять газ в Украину в марте 159
«Газпром» не согласен с решением арбитража о выплатах «Нафтогазу» 58
Стокгольмский арбитраж удовлетворил не все требования «Нафтогаза» 341
Средняя зарплата в январе вдвое превысила минимальную 44
«Нафтогаз» одержал победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом» 101

Наличие в стране только одного оператора лотереи с большим опытом деятельности на рынке – общепринятая практика для многих европейских государств. Об этом идет речь в статье «Как Антимонопольный комитет взялся за передел рынка лотерей», опубликованном изданием KP.ua.

«Монопольная модель работает в более 20 странах Европы -  таких как Германия, Франция, Великобритания, Норвегия, Польша, Дания и т.д. В Германии и Франции десятки лет работает одна компания, в Англии лицензия продлевается каждые 6-10 лет, но получает ее последние 20 лет одна компания. В Польше существует государственная монополия на лотереи, и эта деятельность вообще не подпадает под действие антимонопольного законодательства. Компания Totalizator Sportowy единственная, которой дано право продавать лотереи. Монополия принята и во Франции, в которой работает один оператор Française des Jeux (FDJ)», - отмечается в статье.

В некоторых странах, где действует пара операторов, это объясняется историческими причинами (Каталония в Испании), социальными (Швейцария, где один оператор для франкоязычного населения, другой – для немецкоязычного) или другими причинами, такими как федеральное устройство.

Антимонопольный комитет в недавно опубликованном отчете по деятельности лотерейного рынка отмечает, что монополия принята во многих странах и «социально оправдана». Вместе с тем, в своих рекомендациях Кабмину по поводу лицензионных условий для операторов лотерей, АМКУ утверждает, что предлагаемые правительством условия лицензий, разработанные в соответствии с законом о гослотереях, «носят дискриминационный характер», а также критикуется положение о наличии у оператора лотерей 10-летнего опыта работы на рынке. Автор материала, изучив отчет АМКУ и сравнив его положения с европейским опытом ведения лотерейного бизнеса, отметил противоречивость позиции «антимонопольщиков».

 «Вопрос о модели лотерейного бизнеса в Украине остается актуальным. Как показывает мировой опыт, государственная монополия не является абсолютным злом, равно как и конкурентный рынок не всегда является условием пополнения бюджета. Не исключено, что в сложившейся в Украине ситуации монополия вполне может претендовать на решение всех проблем отрасли, в том числе и социальных», - подчеркивается в статье.

Из четырех обладателей лотерейных лицензий в Украине фактически имеют право работать два - Украинская национальная лотерея (УНЛ) и «Ощадбанк». В то же время теневой рынок азартных игр маскируется под лотереи, а две другие компании, которые попали под санкции из-за того, что имеют русских бенефициаров– МСЛ, «Патриот», продолжают работать без угрозы привлечения к ответственности.

Как сообщалось в СМИ, уже в ближайшее время Кабинет Министров намерен утвердить лицензионные условия для участников лотерейного бизнеса в Украине, которые урегулируют рынок и установят четкие правила деятельности.  Принятие постановления о лицензионных условиях для участников лотерейного рынка позволит запустить процесс продажи лицензий операторам лотерей, что, согласно планам правительства, принесет государственному бюджету около 2 млрд гривен.

СМИ усмотрели в действиях Антимонопольного комитета, раскритиковавшего положения закона о государственных лотереях, попытку оттянуть принятие лицензионных условий правительством.  По мнению журналистов, это делается в интересах российских собственников лотерейных компаний МСЛ и «Патриот», которые с 2015 года находятся под санкциями и не имеют права на хозяйственную деятельность в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги