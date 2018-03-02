Наличие в стране только одного оператора лотереи с большим опытом деятельности на рынке – общепринятая практика для многих европейских государств. Об этом идет речь в статье «Как Антимонопольный комитет взялся за передел рынка лотерей», опубликованном изданием KP.ua.

«Монопольная модель работает в более 20 странах Европы - таких как Германия, Франция, Великобритания, Норвегия, Польша, Дания и т.д. В Германии и Франции десятки лет работает одна компания, в Англии лицензия продлевается каждые 6-10 лет, но получает ее последние 20 лет одна компания. В Польше существует государственная монополия на лотереи, и эта деятельность вообще не подпадает под действие антимонопольного законодательства. Компания Totalizator Sportowy единственная, которой дано право продавать лотереи. Монополия принята и во Франции, в которой работает один оператор Française des Jeux (FDJ)», - отмечается в статье.

В некоторых странах, где действует пара операторов, это объясняется историческими причинами (Каталония в Испании), социальными (Швейцария, где один оператор для франкоязычного населения, другой – для немецкоязычного) или другими причинами, такими как федеральное устройство.

Антимонопольный комитет в недавно опубликованном отчете по деятельности лотерейного рынка отмечает, что монополия принята во многих странах и «социально оправдана». Вместе с тем, в своих рекомендациях Кабмину по поводу лицензионных условий для операторов лотерей, АМКУ утверждает, что предлагаемые правительством условия лицензий, разработанные в соответствии с законом о гослотереях, «носят дискриминационный характер», а также критикуется положение о наличии у оператора лотерей 10-летнего опыта работы на рынке. Автор материала, изучив отчет АМКУ и сравнив его положения с европейским опытом ведения лотерейного бизнеса, отметил противоречивость позиции «антимонопольщиков».

«Вопрос о модели лотерейного бизнеса в Украине остается актуальным. Как показывает мировой опыт, государственная монополия не является абсолютным злом, равно как и конкурентный рынок не всегда является условием пополнения бюджета. Не исключено, что в сложившейся в Украине ситуации монополия вполне может претендовать на решение всех проблем отрасли, в том числе и социальных», - подчеркивается в статье.

Из четырех обладателей лотерейных лицензий в Украине фактически имеют право работать два - Украинская национальная лотерея (УНЛ) и «Ощадбанк». В то же время теневой рынок азартных игр маскируется под лотереи, а две другие компании, которые попали под санкции из-за того, что имеют русских бенефициаров– МСЛ, «Патриот», продолжают работать без угрозы привлечения к ответственности.

Как сообщалось в СМИ, уже в ближайшее время Кабинет Министров намерен утвердить лицензионные условия для участников лотерейного бизнеса в Украине, которые урегулируют рынок и установят четкие правила деятельности. Принятие постановления о лицензионных условиях для участников лотерейного рынка позволит запустить процесс продажи лицензий операторам лотерей, что, согласно планам правительства, принесет государственному бюджету около 2 млрд гривен.

СМИ усмотрели в действиях Антимонопольного комитета, раскритиковавшего положения закона о государственных лотереях, попытку оттянуть принятие лицензионных условий правительством. По мнению журналистов, это делается в интересах российских собственников лотерейных компаний МСЛ и «Патриот», которые с 2015 года находятся под санкциями и не имеют права на хозяйственную деятельность в Украине.