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В поселке Катеринополь Черкасской области продали лотерейный билет, выигравший 17 с хвостиком миллионов гривень. Победитель до сих пор не появился и его судьбой прониклось почти все село.

Новость о предполагаемом победителе дошла до поселкового совета, говорится в сюжете ТСН.

Там надеются, что счастливчик инвестирует деньги в родное село и уже даже прикинули, куда эти деньги потратят.

Победитель имеет полгода на то, чтобы забрать выигрыш, который за вычетом налогов составит чуть больше 14 миллионов гривен.
ForUm

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