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Владелец компании «Украинская национальная лотерея», инвестор британского происхождения из Гонконга Майкл Джон Фогго посетил благотворительный фонд «Таблеточки», чтобы узнать больше о направлениях работы и потребностях этой инициативы. УНЛ уже длительное время системно сотрудничает с фондом, предоставляя регулярные благотворительные взносы.

«Таблеточки» – одна из крупнейших в Украине благотворительных организаций, которые занимаются помощью детям, больным онкологическими заболеваниями, и их семьям. Фонд обеспечивает медикаментами, помогает финансировать лечение за рубежом, оказывает психологическую помощь, а также реализует ряд масштабных программ, таких как развитие направления паллиативной помощи в Украине, повышение квалификации украинских онкологов за рубежом и тому подобное. «Таблеточки» также активно сотрудничают с государственными институтами, проводят кампании по адвокации и помогают внедрять в Украине лучшие мировые практики помощи юным пациентам.

«Наша цель в том, чтобы однажды наш фонд перестал быть необходимым, чтобы государство начало выполнять свои функции настолько качественно, что детям не была бы нужна дополнительная помощь. Тогда мы бы сконцентрировались на содействии развитию науки, поиске новых методов лечения онкозаболеваний», — отметила директор департамента по работе с семьями и подопечными Юлия Ноговицына.

Большую часть финансирования, около 70%, «Таблеточки» получают от частных лиц. Почти 30% - взносы бизнеса. В ходе встречи представители фонда поблагодарили Майклу Фогго за сотрудничество. Ведь благодаря системной помощи фонд имеет возможность заранее планировать большие проекты.

Фогго в свою очередь выразил свое восхищение работой фонда и преданностью команды «таблеточек».

«Фонд начинался с инициативы одной замечательной молодой женщины, Оли Кудиненко, которая покупала медикаменты, необходимые для лечения рака, в Европе и передавала их детям в Украине. Сейчас это команда из более 20 человек, которые помогают тысячам украинских детей. Я убежден, эти молодые люди добьются успеха на своем пути помощи детям и развития украинской медицины», — написал после встречи инвестор в своем Фейсбуке.
ForUm

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