Гражданин Великобритании, чье имя пока не называется, выиграл джекпот в 76,3 млн фунтов лотереи EuroMillions.

Как передает газета The Evening Standard, выигрышными номерами EuroMillions в пятничном розыгрыше были 05, 15, 17, 37, 44, а выигрышные номера Lucky Star - 07 и 11, передает «Журналист».

Один обладатель билета угадал все номера, получив в общей сложности 76 369 806 фунтов, что чуть более 99,1 млн долларов США.

Как сообщалось ранее, информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством и не может обнародоваться без согласия игроков.