Митингующие уже убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве, а еще часть планируют убрать в ближайшие дни.

В частности, митингующие передвинули забор, который ограждал палатки в Мариинском парке, дальше от памятника Ватутину и ближе к Верховной Раде, сообщает Укринформ.

Как рассказал народный депутат Егор Соболев (фракция «Самопомич»), вчера планировалось убрать 10 палаток из парка. Часть их свернули, а часть убрать не удалось, потому что они примерзли.

«В зависимости от погоды планируется, что палатки будут свернуты в течение 3-4 дней, но мы не будем убирать все палатки из Мариинского парка. Мы сохраним палатки, которые идут по линии площади Конституции и туда, дальше за забор», - отметил Соболев.

По его словам, те палатки, которые расположены на проезжей части улицы Грушевского, будут убраны, «как только будет принят закон в целом об антикоррупционном суде».

Напомним, с 17 октября 2017 года под зданием Верховной Рады продолжается акция протеста, организованная рядом политиков и активистов, в ходе которой протестующие, помимо прочего, разбили палаточный городок.