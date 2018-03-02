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Обвиняемый в государственной измене беглый президент Виктор Янукович заявляет, что в своем обращении к президенту РФ Владимир Путину просил рассмотреть возможность ввести в Крым полицейскую миротворческую миссию. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Путину я написал обращение. В этом обращении я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи между Украиной и Россией. Я предложил провести консультации и вносил предложение рассмотреть вопрос введения полицейской миротворческой миссии», - сказал Янукович, сообщает «Украинская правда».

Он добавил, что в письме к Путину была и вторая просьба – проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине.

По версии Януковича, до него к МИД России с просьбой провести консультации относительно ситуации в Украине, обращался украинский МИД.

«Я обратился 1 марта, а до меня представители МИД Украины 27 февраля обращались в МИД России с аналогичным предложением – начать консультации. И 27 февраля своей нотой МИД России отказал МИДу Украины. И когда они получили мое письмо, то разделить ответ или ноту на две части они не могли, и соответственно никакие консультации у нас не начались», - рассказал свою версию событий февраля 2014 года Янукович.  

Он добавил, что 3 марта в ООН постпред РФ Виталий Чуркин просто проинформировал общественность.

«Единственное, что они сделали, они проинформировали мировую общественность в ООН через своего посла Чуркина. Но это заявление мое, оно носило чисто информационный характер и больше никак не использовалось», - сказал беглый президент.

Как известно, 17 января 2017 года генпрокурор заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Позже СМИ опубликовали копию письма.

На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что бывший Янукович обращался к  Путину с просьбой о введении в Украину российских войск.

 

 
ForUm

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