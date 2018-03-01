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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года, несмотря на предоплату, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Что предлагается? Есть план действий, утвержденный приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 2 ноября 2015 года. Этот план действий предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, которые имеют альтернативные виды топлива, переходят на альтернативные виды, и приходится работать с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа приблизительно на 5-10%. Мы считаем, что этих мер должно хватить, для того чтобы не создавать дефицит газа в системе и исключить ситуацию, к которой, как мы считаем, «Газпром» нас подталкивает, чтобы воспользоваться транзитными потоками газа», - сказал Коболев.

«Я предлагаю Министерству энергетики запустить этот план в действие начиная с субботы, третьего числа. На второе число у нас ресурс газа сейчас закупается, он сравнительно дорогой, но мы его перекроем. Суббота-воскресенье – это та зона риска, за которую мы переживаем технологически», - добавил он, отметив, что после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится, сообщает УНИАН.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что юридически Украина имеет право использовать газ, который идет из России, так как он оплачен. При этом проблема заключается в том, что именно таких действий ожидает «Газпром», «чтобы с точки зрения пиара сказать европейцам: смотрите, снова берут российский газ».

Коболев сообщил, что такая ситуация вызвана значительным похолоданием в последние дни, из-за чего в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Коболев отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупками газа по высоким ценам с европейского направления, добавив, что эти счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта.  «При этом мы все равно ожидаем, что приблизительно 10 млн куб. м газа в сутки будет ожидаемым дефицитом, который мы сейчас перекрыть не можем», - сказал Коболев.

Как ранее сообщал ForUm, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания пока не будет поставлять газ в Украину.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» расценивает отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.
ForUm

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