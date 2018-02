США введут новые санкции в отношении России в ближайшее время.

Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин, ссылаясь на заявление министра финансов США Стивена Мнучина от 27 февраля.

«Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», – привела слова министра журналистка.

Mnuchin on Russia sanctions: ``You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.''