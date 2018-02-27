США введут новые санкции в отношении России в ближайшее время.
Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин, ссылаясь на заявление министра финансов США Стивена Мнучина от 27 февраля.
«Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», – привела слова министра журналистка.
Mnuchin on Russia sanctions: ``You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.''— Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) 27 февраля 2018 г.
Напомним, администрация США 29 января представила американскому Конгрессу так называемый «кремлевский доклад», который должен, в частности, определить круг физических и юридических лиц, близких к вертикали власти Путина. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.
Доклад содержал как открытый перечень фамилий, который получил название «список миллиардеров» России, так и закрытую часть, которая была обсуждена на секретном брифинге в Конгрессе США.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.
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