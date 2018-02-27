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США введут новые санкции в отношении России в ближайшее время.

Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин, ссылаясь на заявление министра финансов США Стивена Мнучина от 27 февраля.

«Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», – привела слова министра журналистка. 

 


 


Напомним, администрация США 29 января представила американскому Конгрессу так называемый «кремлевский доклад», который должен, в частности, определить круг физических и юридических лиц, близких к вертикали власти Путина. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.  

Доклад содержал как открытый перечень фамилий, который получил название «список миллиардеров» России, так и закрытую часть, которая была обсуждена на секретном брифинге в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.
ForUm

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