Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальное антикоррупционного бюро Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, поданных народным депутатом Украины Денисом Дзензерским.

Как сообщает пресс-служба НАПК, было установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3185432 215,78 грн.

Такие обязательства возникли у нардепа на основании решений Бабушкинского и Октябрьского районных судов Днепропетровска, вступившие в законную силу и которыми постановлено взыскать с народного депутата в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам.

«Народный депутат, предоставляя объяснение Национальному агентству, как предусмотрено порядком проведения проверки, не отрицал, что он осознавал открытое на основании соответствующих судебных решений исполнительное производство и наличие у него как у поручителя финансовых обязательств, однако не считает, что такие обязательства подлежат декларированию», - сообщили в НАПК.

Такие финансовые обязательства Дзензерский не указал и в декларации за следующий год. Учитывая решения судов, вступившие в законную силу в 2016 году, их размер на конец отчетного периода составил уже 4823675 079,14 грн.

Кроме того, в декларации 2015 года народный депутат задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами. Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1, а за незаконное обогащение – статьей 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Национальное агентство также отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его в специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.