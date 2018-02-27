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На одной из автозаправочных станций в Соломенском районе Киева неизвестные похитили из автомобиля 4 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, ЧП произошло в понедельник, 26 февраля, около 18:00 на ул. Большой Кольцевой.  

По словам 24-летнего пострадавшего правоохранители выяснили: припарковав свой «БМВ» на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн гривен. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на «Порше Кайен».

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.
ForUm

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