Украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве, перевели в Брянск.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, пишет Украинская правда.
«Содержались в «Лефортово», судебный процесс в Брянске, поэтому они переведены в Брянск», - сказала она.
По словам Бецы, консул имел один допуск к ним.
«Но мы постоянно обращаемся и обращались в конце января, начале февраля тоже», - добавила пресс-секретарь МИД.
Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что судебное заседание, которое должно состояться в феврале, перенесли на один месяц.
«Но на данный момент идет переговорный процесс по возвращению на Родину. Больше пока сказать не могу. Следует быть осторожным, чтобы не навредить процессу. К сожалению, нам неизвестно, о чем они общались с консулом, но мы уверены, что их похитили», - сказал Слободян.
Как сообщал ForUm, 3 октября 2017 во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.
Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.
Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.
В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой.
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