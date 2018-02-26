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Украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве, перевели в Брянск.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, пишет Украинская правда.

«Содержались в «Лефортово», судебный процесс в Брянске, поэтому они переведены в Брянск», - сказала она.

По словам Бецы, консул имел один допуск к ним.

«Но мы постоянно обращаемся и обращались в конце января, начале февраля тоже», - добавила пресс-секретарь МИД.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что судебное заседание, которое должно состояться в феврале, перенесли на один месяц.

«Но на данный момент идет переговорный процесс по возвращению на Родину. Больше пока сказать не могу. Следует быть осторожным, чтобы не навредить процессу. К сожалению, нам неизвестно, о чем они общались с консулом, но мы уверены, что их похитили», - сказал Слободян.

Как сообщал ForUm, 3 октября 2017 во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда. 

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ. 

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой
ForUm

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