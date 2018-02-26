Полиция констатирует, что в 2017 году в Украине уменьшилось количество квартирных краж. Об этом на брифинге сказал заместитель начальника управления полиции охраны в Киеве Виктор Веклич.

«В городе Киеве было совершено 5,5 тыс. квартирных краж», - сообщил он.

Наибольшее количество краж зафиксировано в Дарницком районе, наименьшее - в Печерском, сообщают Українські Новини.

Всего по стране зафиксировано около 26 тыс. квартирных краж, что на 12% меньше, чем в 2016 году.

Задержано около 10 тыс. преступников.

Напомним, ране министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что впервые за последние годы в Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности.