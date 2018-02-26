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В США окружной судья разрешил бывшему главе предвыборного штаба США Дональда Трампа Полу Манафорту покинуть свой дом, где он находится под домашним арестом, чтобы посетить похороны тестя в Нью-Йорке.

Манафорт должен будет вернуться под домашний арест в свой дом в Александрии (штат Вирджиния) 27 февраля, сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

В заявлении в федеральном суде в Вашингтоне Манафорт сказал, что его тесть умер в субботу, 24 февраля, и что он хотел бы отправиться из своего дома в штате Вирджиния в Лонг-Айленд, Нью-Йорк, для участия в похоронах.

Напомним, Манафорт и Гейтс обвиняются виновными в сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, деятельности в качестве иностранных агентов без необходимой регистрации, а также непредоставлении отчетов о счетах в зарубежных банках. Всего 12 пунктов инкриминируемых преступлений. В случае если суд признает их виновными, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы, а его партнеру – до 70. Ни один из них виновным себя не признает.

Также Манафорту и Гейтсу предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.

 
ForUm

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