На металлургическом предприятии в эстонском городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб гражданин Украины.

Трагедия случилась в воскресенье, 25 февраля. По предварительным данным, на рабочего упала металлическая деталь весом около тонны, мужчина погиб на месте, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Postimees.

На место происшествия быстро прибыли медики и спасатели, но шансов спасти жизнь мужчины не было. В связи со случившимся начато расследование.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан подтвердила, что в производственном здании было найдено тело 45-летнего мужчины.

«Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления», - сказала она.