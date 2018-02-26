также в разделеОбщество
Из Украины выдворили российского криминального авторитета «Хасана» 18
Медуниверситет Богомольца объявил бессрочную забастовку 238
Российские пограничники задержали в Крыму украинца 90
Из-за долгов на Одесчине планируют отключить газ целому городу 122
В Украине продолжат усиливаться морозы 141
Участником «Евровидения-2018» от Украины стал Melovin 154
В Луганске восстановили работу связи Vodafone 100
Конфискованное за заход в Крым судно передадут ВМС 94
В Польше задержали украинского хакера, разыскиваемого ФБР 74
Самолеты США провели разведку у берегов Крыма 101
Спасатели предупредили украинцев о снегопадах 125
Муженко не исключает широкомасштабной агрессии РФ 768
В Украину идут сильные морозы 269
Новый газопровод в Авдеевку не прошел испытания 205
Климкин сравнил евроинтеграцию с медом Винни Пуха 74
23 февраля. Картина дня 101
С 2015 года от гражданства Украины отказались 24 тысячи человек 50
Поступление «Оплотов» в армию откладывается еще на год 66

На металлургическом предприятии в эстонском городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб гражданин Украины.

Трагедия случилась в воскресенье, 25 февраля. По предварительным данным, на рабочего упала металлическая деталь весом около тонны, мужчина погиб на месте, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Postimees.

На место происшествия быстро прибыли медики и спасатели, но шансов спасти жизнь мужчины не было. В связи со случившимся начато расследование.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан подтвердила, что в производственном здании было найдено тело 45-летнего мужчины.

«Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления», - сказала она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги