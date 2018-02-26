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Полицейские Киевской области задержали и выдворили из Украины российского криминального авторитета по прозвищу «Хасан», сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, 56-летний гражданин Российской Федерации Домбаев Заур Зелихманович проживал в Украине без разрешительных документов. Он является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

«Устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие (резонансные) преступления и принимал непосредственное участие в их совершении. Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и влиял на них. Поддерживает тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, а также координирует и согласовывает свои действия с лицами криминогенной среды и с «ворами в законе», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что иностранца задержали в Вышгородк сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с коллегами из Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, в рамках проведения общегосударственных профилактических мероприятий «Мигрант».

Вишгородским РО УМС в Киевской области ГМС Украины принято решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины на протяжении 3-х лет. Мужчину депортированы в Россию 23 февраля поездом «Киев-Москва».
ForUm

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