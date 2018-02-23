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Бывшему политтехнологу Партии регионов и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а также его помощнику Рику Гейтсу предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

Прокуроры утверждают, что через оффшорные счета, контролируемые Манафортом,  прошло более 75 миллионов долларов.

Согласно обвинению, он с помощью Гейтса отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.

«Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине», - говорится в новом обвинительном заключении.

«Примерно с 2006 года по настоящее время Манафорт и Гейтс вовлечены в схему, с помощью которой скрывают доходы от властей Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием денег», - говорится в документе.

На прошлой неделе расследование во главе с Мюллером предъявило обвинение 13 гражданам России и 3 российским компаниям в связи с проведением нелегальной информационной кампании с целью воздействия на президентские выборы в США 2016 года.

Напомним, Манафорт и Гейтс обвиняются виновными в сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, деятельности в качестве иностранных агентов без необходимой регистрации, а также непредоставлении отчетов о счетах в зарубежных банках. Всего 12 пунктов инкриминируемых преступлений. В случае если суд признает их виновными, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы, а его партнеру – до 70. Ни один из них виновным себя не признает.
ForUm

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