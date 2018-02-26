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По состоянию на утро 26 февраля в результате прорыва трубы магистральной теплосети в Немышлянском районе Харькова без теплоснабжения остаются 70 многоэтажных жилых домов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы восстановлено в полном объеме.

По данным ГосЧС, параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали, которые планируются завершить до 10:00.

Температура в квартирах поддерживается на уровне 15-18 градусов тепла.

С целью оказания помощи населению, в случае ухудшения ситуации, предусмотрено развертывание четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ, для временного размещения людей и их питания. ГосЧС подготовлено 6 мобильных пункта обогрева.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Всего к проведению аварийно-восстановительным работам привлечены 70 человек и 16 единиц техники, в том числе от ГосЧС 30 человек и 7 единиц техники.

Как ранее сообщал ForUm, 24 февраля около 15:00 в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм, в результате чего без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города. 
ForUm

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