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За минувшие сутки по всей линии соприкосновения агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня погиб один украинский военный, еще один – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушений режима прекращения огня. Зато вчера днем наблюдалась огневая активность российско-оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник выпустил семь мин калибра 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорных пунктам неподалеку Крымского и Новолуганского.

На донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия – обстреливали защитников шахты Бутовка.
ForUm

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