Танзанийское судно Sky Moon, которое было конфисковано за незаконный заход в порты оккупированного Крыма, будет передано Военно-морским силам Украины. Об этом заявил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Данное судно задержали его за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

В судовых и в паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждения фактов захода судна в порты Крыма перемещения оттуда груза.

Напомним, указанное судно было задержано пограничниками 30 ноября 2016 года возле порта Рени.

В марте 2017 решением суда оно было конфисковано в пользу государства