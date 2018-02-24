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Американский генерал Бен Ходжес считает, что Россия не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Об этом он заявил в интервью «Новому времени».

«Я думаю, что в итоге решение должно быть не военным, а политическим, но при этом дипломатические усилия обычно занимают долгое время. Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс», - заявил он.

Ходжес также отметил, что не видит прямой связи между президентскими выборами в России, которые должны состояться весной 2018 года, и прекращением войны на Донбассе.

По его словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие на Донбассе, «но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории».

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, Ходжес подчеркнул, что «ключ – в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону». Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

Генерал отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия не смогла достичь своих целей в конфликте на Донбассе.
ForUm

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