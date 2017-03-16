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Малиновский райсуд Одессы рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил иностранным судном Sky Moon, составленный Одесской таможней в отношении капитана танзанийского судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Суд признал капитана виновным в перемещении вне Украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3000 тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 млн грн. Также судом принято решение о конфискации и транспортного средства, которое используется для совершения правонарушения – указанного морского судна.

Это самая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил.

«Впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации морского судна», - подчеркнули в ведомстве.

К уголовной ответственности уже привлечены и предстанут перед украинским судом упомянутый капитан судна, а также один из основателей компании-грузовладельца – гражданин Молдовы. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца – гражданина Румынии, который организовал совершение этого преступления.

Кроме того, по результатам расследования военная прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о нарушении зарегистрированной на ее территории юридическим лицом европейских санкций в отношении запрета торговли с временно оккупированной территорией АР Крым.

Напомним, указанное судно было задержано пограничниками 30 ноября 2016 года возле порта Рени. 
ForUm

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