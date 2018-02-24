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Компания Vodafone Ukraine восстановила мобильную связь в Луганске. Об этом на своей странице в Facebook сообщила PR-директор оператора Виктория Рубан.

«Только что сообщили, что Луганск снова в эфире», – отметила она.

«А 28 февраля едем в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы. На повестке дня обсуждение ситуации со связью в Донецке. Такие новости сегодня», – написала Рубан.

Напомним, 22 февраля во временно оккупированном Луганске пропала мобильная связь Vodafone-Украина.

 
ForUm

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