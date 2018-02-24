В ходе досмотра женщин в Оболонском суде Киева 21 февраля полиция действовала в строгом соответствии с законодательством, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

«21 февраля 2018 в Оболонском районном суде Киева проходило рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. В связи с запланированным участием в судебном заседании Президента Украины Петра Порошенко на территории суда и в самом здании были введены предусмотренные законодательством Украины меры безопасности, согласованные с Управлением государственной охраны», – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что с целью принятия мер безопасности правоохранители проводили поверхностный осмотр граждан, желающих принять участие в заседании суда. «Эти мероприятия осуществлялись в строгом соответствии со ст. 29 Закона Украины «О Национальной полиции», поскольку способствовали выполнению возложенных на полицию задач по обеспечению общественной безопасности и порядка, а также личной безопасности участников судебного заседания», – подчеркнули в ведомстве.

«Обзор граждан заключался в просьбе расстегнуть верхнюю одежду. Этот обзор проводили сотрудники полиции одного пола с гражданами, которые имели желание попасть на судебное заседание, как это и предусмотрено ч.3 ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции», – заявили в полиции.

В Нацполиции отметили, что благодаря проведенным полицией мерам удалось предотвратить провокационные действия представительницы одного из общественных движений. С женщиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения правонарушений, после чего отпустили.

Как сообщал ForUm, 21 февраля на входе в Оболонский районный суд были усилены меры безопасности, поскольку по делу Виктора Януковича должен был свидетельствовать Президент Украины Петр Порошенко. Допрос проводился в режиме видеоконференции по соответствующему ходатайству прокуратуры, которая сослалась на официальное прошение Администрации Президента.

Позже стало известно о задержании активистки общественного движения Femen.

В полиции усиленный досмотр женщин в суде назвали «вынужденными мерами». В связи с инцидентом назначено служебное расследование.