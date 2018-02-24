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Второй президент Леонид Кучма, представляющий Украину на мирных переговорах в Минске, выразил сожаление по поводу того, что в законе об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях нет упоминания Минских соглашений. Об этом он сказал на Балто-Черноморском форуме по безопасности в Киеве.

«Мое личное мнение: жаль, что в этом документе нет ссылки на Минские соглашения. Весь мир говорит, что это единственный документ, единственная база, на которой можно вести какие-то переговоры, а украинцы - нет», - заявил Кучма, сообщает LB.ua.

Изначально такая ссылка в законопроекте была, но ее убрали депутаты Верховной Рады во время обсуждения в зале.

При этом Кучма признал, что документ является важным с точки зрения того, что Россия там четко указана агрессором.

«Я считаю, что это политический документ в большинстве своем. Если бы под него был заложен фундамент, как его выполнить, я бы сказал: да, он будет работать. Но оценка всего и вся там дана четко и понятно, что мы перестанем говорить, что у нас гражданская война и мы АТО делаем на своей территории. Это война Украины и России, вот в этом важность этого документа. Мы всему миру это сказали», - сказал Кучма.

Напомним, сегодня, 24 февраля, вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».
ForUm

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